En 2002, Calogéro est l'invité de Jean-Louis Lahaye dans l'émission les Allumés.be

Petit détour côté archives télé avec en ligne de mire les années 60 et tout particulièrement l’année 2002.

Au cinéma cette année-là on l’a à Alain Chabat mission Cléopâtre et il y avait dans la bande-son James Brow, "I feel good" où l’on puisqu’ils viennent de prendre la fameuse potion magique de Panoramix. Souvenez-vous de la réplique culte de Jamel "Pas de palais, pas de palais"!

A la même époque, Jean-Louis Lahaye et Malvira présentent l’émission les Allumés.be et reçoivent Calogéro. Ce dernier qui démarre une deuxième carrière avec son frère après "les Charts" groupe qu’il avait fondé alors qu’il n’avait que 15 ans, groupe qui a d’ailleurs joué à l’Olympia. (L’un de ses plus beaux souvenirs) . "Il y a donc une archive dans l’archive puisque Jean-Louis Lahaye s’amuse a montré à Calogéro "le Calogéro" de 2002 le Calogéro des années 90."

Regardez plutôt !