En 2001, le prince Philippe très ému par la naissance d’Elisabeth

En collaboration avec la Sonuma, Hugues Hamelynck nous emmène en 2001, avec de très belles images d’archives. Alors qu’il est en mission avec tout un groupe d’entrepreneurs, le prince Philippe reçoit un appel téléphonique de son épouse lui demandant sur un petit ton très sage de rentrer.



Il est 1h30 du matin, voilà 3 heures et demi que le prince Philippe est l’heureux papa d’une petite Elisabeth. Elle pèse 2k930 et mesure 49 cm et demi et visiblement elle rend déjà ses parents très heureux. Alors que le prince Philippe vient de donner le premier bain à sa fille, il présente son bébé à la presse. Se disant très fier et enchanté, on sent que même tout en étant Prince hériter l’émotion est palpable. C’est une séquence de grande émotion.

Depuis, la Princesse Élisabeth de Belgique a grandi et fête ses 20 ans ce lundi 25 octobre, le Palais Royal diffuse un nouveau portrait de la future Reine.