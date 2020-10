"Il suffira"

En 1999, Larusso chante " Il suffira " - © Tous droits réservés

En 1999 sur la RTBF, il y a la grande soirée de l'humour et de la chanson et c'est l'occasion pour Larusso de chanter don second "tube" : Il suffira. Et il suffira de regarder cette chanson pour se souvenir qu'on ne s'en souvient pas comme le souligne Hugues car visiblement sur le plateau du 6/8 pas une personne ne revient sur cette mélodie marquante !

"Il suffira d'un signe" a bien plus marqué les esprits et les mémoires dixit Sara. Hugues recherche les points communs entre Céline Dion et Larusso mais... Petit moment de solitude, Céline Dion ? Mais non, Jean-Jacques Goldman bien entendu, c'est bien lui l'interprète d' "il suffira d'un signe" ! D'oubli en petit cafouillage, La Sonuma nous offre en tous les cas ces images d'archive pour vivre ou revivre de grands moments télé.