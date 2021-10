En 1997, une recette de crème glacée dans l’émission Gourmandises

On remonte le temps en collaboration avec les archives de la Sonuma et plus précisément en 1997. Certes la télévision a bien évolué mais à cette époque, chaque midi, Louis Willems journaliste et critique culinaire est aux commandes de "Gourmandises", sur la RTBF. Si vous étiez parmi les nombreux téléspectateurs, on se souviendra que le tournage été réalisé dans une spacieuse cuisine.

Dans le reportage que vous a choisi Hugues Hamelynck, nous allons apprendre comment réaliser une recette de glace véritable petit plaisir de l'été. Découvrez d'autres recette de Louis Willems sur AUVIO.

