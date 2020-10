En 1995, The Connells chante " 74-75 " sur le plateau de Cinémoi

On remonte le temps avec Hugues qui nous embarque dans les années 1990 et plus particulièrement en 1995. Cette année-là, l’une des plus grandes sorties cinématographiques qui a marqué les esprits, c’est "GoldenEye" ! Un film d’espionnage américano-britannique réalisé par Martin Campbell où Pierce Brosnan tient le rôle du célèbre James Bond.

En 1995, l’émission "CINEMOI" présentée par Guy Lemaire est un jeu dont le fil rouge est le cinéma. Sur le plateau, il reçoit alors le groupe The Connells qui cartonne dans le monde entier avec son tube "74-75", tout un souvenir de jeunesse pour Sara, un souvenir de "boum" comme elle se plaît à se le rappeler.

Cette chanson évoque la promotion "74-75" du lycée. Si vous êtes né en 57 et que vous avez aujourd’hui 63 ans, c’est alors votre année et cette chanson, elle est pour VOUS !