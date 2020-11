En 1991, grosses frayeurs avec Monsieur Zygo en ce train fantôme

Toute cette semaine, la SONUMA nous invite à nous replonger dans l’univers d’Halloween, entre éclats de rire et frayeur. Pour l’occasion, on se rend dans un train fantôme, à la foire. Bernard Faure, notre Monsieur Zygo qui a tourné bon nombre de caméras cachées, s’en est donné une fois de plus à coeur joie en semant la terreur. Des cris, de l’hystérie face à ces dents de vampire au teint si parfaitement blafard,… Ce sont des moments époustouflants, bien craquants et croquants qu’on se plaît inlassablement à regarder. C’était en 1991, en ce train de toutes les peurs.