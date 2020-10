En 1990, rencontre avec le "phénomène" Patrick Bruel

On remonte le temps, on embarque dans les années 90. A cette époque Dani Klein, une artiste Belge cartonne avec son groupe Vaya Con Dios.

Le phénomène Bruel

Patricke Bruel - archive Sonuma - © Patricke Bruel - archive Sonuma

Patriiiick

Dans cette archive de la Sonuma, on le voit sur scène lors de son concert à Cambrai. On est pratiquement 30 ans plus tard, quasi jour pour jour. Une journaliste fait alors son interview et ce ne sera pas pour elle l’un de ses meilleurs souvenirs. Il faut bien dire qu’il ne faut pas le chauffer notre Patriiiick.

On le retrouve romantique, poétique et un brin rebelle… C’est Patrick Bruel !

"L’énergie que je trouve est guidée par deux grosses passions : la chanson, le cinéma"

" Je ne fais jamais les deux en même temps j’essaie toujours d’alterner ça me permet d’avoir beaucoup de recul par rapport à l’un et à l’autre. Le cinéma m’aide pour écrire des chansons et la scène m’aide beaucoup en tant qu’acteur."

En tant que chanteur vous touchez un public essentiellement jeune ?

Et là, c’est la question qui fâche !

P. Bruel : " Incroyable, c’est absolument incroyable… Reposez-moi cette question à la fin du concert et vous allez voir… Et puis vous allez me dire ce que vous en pensez"

Ils ne sont pas essentiellement jeunes, c’est pas vrai.

Bruel, c’est vraiment un phénomène et ce, dans tous les sens du terme.

Un grand moment, une archive bien croustillante proposée par la Sonuma.