En 1990, David Hallyday se confie pour l'émission "Felix"

Comme tous les jours dans le 6/8, on remonte le temps avec Hugues Hamelynck qui partage des images de la Sonuma. Direction les 90' ce matin et plus précisément en 1990. Une chanson cartonne à cette époque c'est Thierry Hazard avec le Jerk.

A la même époque David Hallyday dans son dernier album "Rock and Rock" dédie une chanson à son papa. Dans l'émission "Felix" qui était présentée par Erico Salomone il se confie pour l'émission alors qu'il est de passage à Bruxelles à l'hôtel Président WTC.

On ne peut pas passer à côté de la chanson A bout you, "c'est une chanson que j'ai écrite au moment ou j'ai rencontré ma femme et avec tout ce qui se passe il faut bien parler d'amour. Je suis un grand romantique, j'aime bien de temps en temps me mettre dans une salle noire et écrire quelque chose de triste."

David et son fan club

"Alors vous allez rire mais je ne me souviens plus de l'adresse , c'est à Paris avenue Pierre Charon..c'est tout récent...mais...Excuse moi Christine."