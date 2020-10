En 1990, dans "Le Monde du cinéma", Julia Roberts évoque le tournage de Pretty Woman

En 1990, on avait "la musique dans la peau", c’était un feu d’artifice à succès avec notamment les grands tubes comme la Soca Dance et les Zouk Machine, … Une année bien gravée dans l’histoire, de grands souvenirs sur les sillons des Vinyles, 33 Tours.

Côté cinéma, le succès du film "Pretty Woman" est grandiose. Le duo Julia Roberts et Richard Gere marquera les esprits et les coeurs, à jamais.

Petit flash-back avec la Sonuma sur cette séquence souvenir. L’émission "Le monde du cinéma" met la belle et célèbre "Julia Roberts" sous les projecteurs. Une opportunité de hisser les téléspectateurs au sein des coulisses du film et de découvrir comment l’actrice a appréhendé ce tournage.

"Julia Roberts, ce n’est pas qu’une question de beauté mais c’est surtout une question de présence et osons le dire de TALENT", après cette intro en guise d’assise de l’interview, Julia Roberts évoquera sa contribution à l’écriture de son rôle.

Julia Roberts : "Avec Barbara Benedict, quand elle a refait le scénario, on a changé, réécrit certaines choses ensemble. Pendant le tournage aussi on a inventé des trucs. Richard, Gary et moi on a lancé des idées, essayé des choses pour les dialogues et beaucoup de choses se retrouvent dans le film".

- Avez-vous beaucoup répété avec Richard Gere ou très peu pour garder la spontanéité ?

Julia Roberts : "Ce n’est pas l’acteur qui décide de répéter ou non. On a beaucoup répété durant la phase de réécriture du scénario pour discuter de l’évolution des personnages".

- Quand vous recevez un scénario, qu’est-ce qui est déterminant dans votre choix ? L’histoire, le metteur en scène, votre partenaire ?

Julia Roberts : " Tout ça compte mais la première chose qui me guide c’est l’impression que j’ai quand j’ai fini de lire. Pas ce que j’ai pensé pendant, c’est différent à chaque fois mais comment je me sens quand c’est fini.

Une séquence de la Sonuma qui fait la part belle à cette Pretty woman !