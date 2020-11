En 1987, Télétourisme nous fait découvrir la fabrication des guimauves

Petit détour côté archives télé avec en ligne de mire les années 80 et tout particulièrement l’année 1987.

L'archive proposée ce matin est de circonstance et pour cause, a quelques jours de St Nicolas, quoi de plus normal que de vous parler de bonbons et plus particulièrement de "Guimauves".

En effet, en 1987 l'émission Télétourisme s'intéresse à la fabrication des "Guimauves" cette délicieuse confiserie dure et tendre à la fois. Fabriquée à base de glucose et de sucre fin. ce mélange est chauffé dans de grands chaudrons à une température de plus de 100 degré. Dans de grandes plaques en bois, les guimauves prennent la forme de petits trains, d'ourson ou de maisonnettes. Ensuite on les laisse décher dans de grandes étuves durant deux jours. St Nicolas fait toujours les choses en grand car il connaît la gourmandise des enfants. Il aime la qualité.

Ce qui est certain, c'est qu'a l'époque on s'avait prendre le temps pour raconter les histoires

Côté musique, c'est une chanson qui nous rappelle ce que nous avons tous envie de faire en cette période si triste, danser, chanter, s'embrasser, sourire avec tous ceux que l'on aiment. C'est le carton de Whitney Houston - "I Wanna Dance With Somebody".

Regardez et écoutez plutôt !