En 1986, Gérard Jugnot évoque son "relatif" succès dans Cinéscope

1986 , c’est une année fast pour Julie Pietri. Elle chante alors "Eve lève-toi" et connaîtra un énorme succès avec ce titre qui s’est vendu à près de 900.000 exemplaires.

En 1986, Gérard Jugnot dans Cinéscope

En 1986, Gérard Jugnot dans Cinéscope - © Tous droits réservés

Gérard Jugniot a déjà un beau panel de films à son actif, il vient de tourner "Scout toujours", "Nuit d’ivresse", "Les rois du gag", …

Il est interviewé dans l’émission Cinescope par Arlette Vincent qui l’interpelle sur sa, déjà brillante, carrière d’acteur.

Moi je suis parisien d’adoption mais je suis banlieusard de naissance…

"Et depuis que j’ai quitté mes parents, j’ai toujours habité à Paris"

La popularité ça marche fort pour vous !

"Oui,… à Paris, oui… Mais vous savez, dès qu’on sort, qu’on passe les frontières… C’est très relatif ! Là dans la rue les gens sont plutôt sympa mais je me suis fait engueuler, là tout à l’heure, car je souriais pas : "ah t’es moins sympa que dans tes films", ils ne se rendent pas compte qu’on fait un métier et que quelques fois ça s’arrête !"

"Ils n’ont pas le droit d’exister dans la vie les acteurs !"

"Mais oui, ça me fait plaisir cette reconnaissance et moi-même quand je vois un acteur très connu, un acteur Américain, je suis un peu sidéré, c’est un peu E.T."