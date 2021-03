En 1986, BJ Scott, la mama de The Voice Belgique, chantait le blues avec "ses ladies"

Dans l’archive extraite de l’émission "Cargo de nuit", on découvre les coulisses des répétitions et de l’enregistrement d’un morceau auquel prend part la jeune chanteuse.

C’est dans le groupe vocal "Ladies Sing The Blues" en 1986 que l’on retrouve une toute jeune BJ Scott , qui deviendra plus tard celle qu’on appelle la mama de The Voice .

La même année, le cultissime "Top Gun" battait son plein dans les salles obscures. Un film dans lequel on retiendra également la bande-son avec le titre "Take My Breath Away" du groupe californien Berlin.

"A cette époque-là, tous les mecs se sont achetés des blousons aviateurs et des lunettes de soleils Rey Ban pour faire comme Tom Cruise", assure Hugues Hamelynck.