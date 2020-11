En 1982, le JT interroge les passants au sujet du vendredi 13...Etes-vous superstitieux?

Souvenez-vous, en 1982, le carton musical on le doit à Jean-Jacques Goldman qui chantait "Quand la musique est bonne". Du côté des archives de la Sonuma, un extrait on s'intéresse à un sujet du journal télévisé qui s'intéresse à ce fameux vendredi 13. Voici encore un bel exemple.

Les superstitions ont'elles changé a travers le temps?

"On parlait de gens qui gagnait avec la Loterie, voici un bel exemple". C'est l'archive du jour présenté par Hugues Hamelynck dans le 6/8.

Madame, vendez-vous plus de billets le vendredi 13 ? Oh oui bien sûr énormément même aujourd'hui ( en 1982). Et croyez-vous que cela porte chance ? je pense oui car j'ai beaucoup de gagnant, avant je n'y croyais pas mais je commence à douter. Comment vous expliquer que beaucoup de gens y croient et achètent beaucoup plus de billets ? Pour certains, c'est du chiqué, ce sont des gens qui ne sont pas chrétiens et qui n'ont pas de croyance mais pour d'autres, le vendredi 13 leur a permis de rencontrer une personne.