En 1982, le "Frisbee" est mis à l’honneur à Wolluwé St Lambert

En collaboration avec la Sonuma, Hugues Hamelynck nous emmène en 1982 dans une archive audiovisuelle diffusée dans l’émission antenne soir où l’on s’intéressera au championnat du monde de "frisbee" dans le tout premier club belge de Wolluwé St Lambert.

Jeu de plage par excellence : le frisbee est un objet en plastique de différents coloris que l’on lance dans le ciel. Mais qui donc a lancé le frisbee en premier ? Eh bien, vous allez tomber de haut, en réalité, c’est un pâtissier, d’une très prestigieuse université qui a eu cette idée de réaliser cette sorte de " soucoupe " avec un moulin à tarte. L’inventeur William Russell Frisbie, s’installe à Bridgeport dans les années 1870, une petite ville du Connecticut. Sa spécialité, c’est la tarte. Il la vend dans son moule métallique embouti au nom de la Frisbie Pie Compagny. (Source : Curieuses Histoire.net)

En 1959, le "Frisbee" est lancé et il ira loin, c’est le moins que l’on puisse dire. On comptait en 1982, près de 200.000 licenciés dans le monde dont 500 en Belgique. À vrai dire, les étudiants n’ont rien inventé puisque le lancer du disque existe depuis l’Antiquité. On le pratique déjà lors des tout premiers Jeux olympiques et on peut dire qu'en réalité le frisbee est le petit frère du hula-hoop. C’est ce que l’on appelle de la haute voltige sourit Hugues !

