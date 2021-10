En 1982, Jean-Jacques Goldman interprète "Quand la musique est bonne" sur le plateau de Chansons à la carte

En collaboration avec la Sonuma, Hugues Hamelynck nous emmène en 1982. Sur le plateau de Chansons à la carte présenté par André Torrent, Jean-Jacques Goldman est l’un des invités. Il y interprète un de ses tubes les plus connus qui a marqué sa carrière. Le single a d’ailleurs été vendu à plus de 800.000 exemplaires et a été certifié disque d’or.

A travers cette chanson Quand la musique est bonne, Jean-Jacques Goldman évoque également ses débuts dans le domaine musical en citant le genre de guitare "Gibson" dans le premier couplet.

Son succès à travers le temps témoigne suffisamment de sa qualité. Ce lundi 11 octobre l’artiste aux 30 millions de disques vendus dans sa carrière fête ses 70 ans !