En 1982, Henri Dès avec la finesse qu'on lui connaît dans Lollipop

En 1982, on a ce son tout à fait typique avec Yazoo et Dont'Go et les coiffures très volumineuses.

Mais en 1982, on est aussi dans un autre style avec la chanson pour enfant, qui a un peu disparu tel que Christian Merveille, Chantal Goya et Henri Dès que l'on retrouve dans Lollipop aux côtés de Philippe Geluck, Malvira et Henri Dès. C'est l'archive qu'a choisi de vous faire découvrir Hugues Hamelynck dans le 6/8.