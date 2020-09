En 1978, Philippe Geluck raconte la fabrication du chewing-gum

On remonte le temps avec les incroyables trésors de la Sonuma, on prend la direction des années 70 et plus précisément en 1978. A cette époque là, Michel Sardou cartonne avec son tube "en chantant" paru sur l'album "Je vole". Une chanson coécrite par Pierre Delanoë et Michel Sardou et composée par le chanteur italien Toto Cutugno. Ce titre remportera un énorme succès.

La boule à mâcher aux multiples parfums

En 1978, la RTBF propose quant à elle une émission de vulgarisation intitulée "1 2 3, j'ai vu". Ce sera aussi la toute première apparition de Philippe Geluck qui, d'une voix très posée, nous explique tout le processus de fabrication du chewing-gum. Le chat n'est pas encore né et ne connait pas tous les plaisirs de cette pâte à mâcher. Notre Philippe Geluck se présente alors sous des tonalités très sérieuses mais laissera toute sa fantaisie s'éclater deux ans plus tard.

Voici une petite bulle médiatique à se mettre sous la dent, c'est la SONUMA qui régale.

Découvrez d'autres perles souvenir sur le site de la Sonuma en un clic - ICI