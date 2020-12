En 1977, plus qu’une fois dormir avant Saint-Nicolas

Hugues Hemelynck poursuit sa tournée d’archives de la Sonuma spéciale Saint-Nicolas. Après la révélation de quelques secrets de fabrication de confiseries et la visite dans le bureau de la Grand Poste de Bruxelles venue prêter main-forte au Grand-Saint, on retrouve une flopée de frimousses, impatientes à la veille du 6 décembre 1977.

Dans l’attente de rencontrer Saint-Nicolas et de recevoir leur cadeau, les enfants de la classe filmée dans le reportage se donnent à cœur joie. Déguisements, chants de bienvenue, etc. Ce soir-là, les enfants ne vivent et rêvent que pour la fête.

Un journaliste se permet alors de demander : "Où se trouve Saint-Nicolas là maintenant ? " L’imaginaire et les réponses fusent : "dans le ciel", "dans un avion", "dans un hélicoptère", "dans un grand magasin". Et là, c’est le grand débat.

Moment tendre capturé en 1977 à redécouvrir grâce aux archives de la Sonuma. 1977, c’est aussi l’année de sortie du mythique "Hotel California" des Eagles, morceau de plus de 6 minutes qui semble traverser les époques sans fausse note.