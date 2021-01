En 1976, Coluche s’expliquait : "Les Français pensent que les Belges sont plus cons qu’eux… mais ils ont tort"

"C’est l’histoire d’un mec…" Dans la séquence Sonuma du 6/8, Hugues Hamelynck nous emmène en 1976 où Coluche s’explique au sujet des blagues sur les Belges dont il fût l’un des principaux instigateurs.

Dans une émission de la RTBF et au micro du journaliste français Pierre Bouteiller, on retrouve un Coluche facétieux amené à s’exprimer sur l’origine de ses fameuses blagues sur les Belges.

"Le responsable ou le coupable, diront certains, c’est Coluche. Il est né dans les cafés-théâtres de la capitale et on considère, à tort ou à raison, qu’il représente le nouvel humour français. Ses sketchs mettent souvent en cause des Belges", peut-on découvrir en guise d’ouverture de reportage.

Le journaliste ne se prive ensuite pas pour être cash et entrer directement dans le vif du sujet face au comique : "Mais qu’est-ce que vous leur reprochez aux Belges ?", questionne-t-il. La réponse de l’humoriste à retrouver dans l’archive est tout simplement savoureuse…

C’est le côté minable de ce qui amuse les Français dont je me moque

