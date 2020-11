En 1972, des gamins parlent drôlement des mâcrales de Haccourt

On remonte le temps par le biais d’archives de la télé d’avant précieusement conservées par la SONUMA. On fait un bond dans les années 70 et plus particulièrement au coeur de l’année 1972.

Cette année-là, le Luxembourg règne en maître au concours de l’Eurovision et décroche ainsi la victoire avec la chanson de Vicky Leandros : "Après toi". 2e victoire d’ailleurs pour ce petit pays qui en 1965 remporte le titre avec la chanson de France Gall : "Poupée de cire, poupée de son".

Mais, revenons à cette ambiance d’Halloween que nous avons mise à l’honneur toute cette semaine avec ces archives des plus drôles, aux plus effrayantes. Nous vous proposons de terminer cette semaine en beauté, avec une petite perle de l’audiovisuel qui tourne son objectif sur une pépite du Folklore Wallon, dont nous parlent si bien de jeunes garçons de l’époque. L’un d’eux est un personnage en soi, vraiment il saura vous surprendre ! Cette séquence a déjà bien fait le buzz, on se plaît à la repartager avec vous.

Voici comment les jeunes garçons de l’époque évoquent les macrâles de Haccourt.