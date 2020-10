En 1970, les émissions de Maritie et Gilbert Carpentier cartonnent et Joe Dassin fait un tabac avec son titre : "L' Amérique". Une autre émission consacrée aux femmes : "féminin présent" s’intéresse à une nouveauté, à quelque chose qui fait fureur : les sous-vêtements en papier.

La lingerie fait sa révolution

_ - © SONUMA En 1970, les sous-vêtements en papier sont à la mode - © Tous droits réservés En 1970, les sous-vêtements en papier sont à la mode - © Tous droits réservés

"On n’arrête pas le progrès et même on le poursuit jusqu’à transformer notre lingerie en article de papeterie…

En fibre de papier non aggloméré très douce au toucher, elle a les avantages du coton ; confortable, aérée et absorbe la transpiration".

De la charlotte à la culotte, les années 70 font la part belle à la lingerie en papier dans la mouvance psychédélique, on est en pleine révolution !