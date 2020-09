En 1969, Brigitte Bardot se confie à Sélim Sasson. Coup de projecteur sur cette séquence émouvante de la Sonuma

Ce 28 septembre, c’est l’anniversaire de Brigitte Bardot. Actrice de cinéma, mannequin, chanteuse et militante de la cause animale française, Brigitte Bardot est née le 28 septembre 1934 à Paris, c’est une star mondiale, l’égérie et la muse de grands artistes de l’époque.

La sonuma nous propose de nous replonger dans une archive où la femme militante est interviewée par Sélim Sasson ; le légendaire Monsieur cinéma de la RTBF.

Brigitte Bardot évoque "son combat inutile", à ses yeux, pour les bébés phoques, une séquence très touchante, remplie d’émotions et d’humilité.