En 1968, Bourvil raconte le tournage du film « Le Cerveau »

En collaboration avec la Sonuma, Hugues Hamelynck nous emmène en 1968, deux années avant la disparition d’un très comique de l’époque Bourvil qui décédera un 23 septembre 1970. Dans cette archive audiovisuelle issue du "carrousel aux images" Bourvil se prête aux jeux des interviews pour nous parler de sa carrière de comédien. Dans le film "Le cerveau" il joue le rôle d'Anatole, chauffeur de taxi est acolyte de Jean Paul Belmondo de Gérard Oury.

Pour vous rappeler le scénario : alors qu'il vient de réussir le fameux hold-up du train postal Glasgow-Londres, le Cerveau, un criminel, prépare un nouveau cambriolage de haute voltige. Il ignore cependant qu'un minable escroc français, Arthur Lespinasse, tout juste évadé de la prison dont il allait être libéré quatre jours plus tard, a eu la même idée que lui. Arthur entraîne son ami Anatole (Bourvil) , un chauffeur de taxi, dans l'aventure. Anatole renâcle autant qu'il le peut mais finit par se retrouver dans le même wagon plombé que son ami...(Source : moviecovers.com/)

"Le Cerveau" sera le film français le plus cher de l'année. Une distribution internationale et extérieur aux quatre coins de la France. Des décors somptueux et les plus grands studios du pays occupés durant deux semaines.