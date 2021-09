En 1967, le métier d’institutrice relève déjà d’une grande disponibilité

En collaboration avec la Sonuma, Hugues Hamelynck nous emmène en 1967 dans une archive audiovisuelle où l’on s’intéressera à un portrait réalisé pour le Jt d’une institutrice et le travail qu’il leur était demandé à cette époque.

Dans les années soixante, il faut déjà énormément de patience et de courage pour être enseignant sans compter son temps. Priorité à l’éducation et à côté de cela la préparation des fêtes d’écoles qui demandaient énormément de temps. (Parfois plus d’un mois à raison d’une répétition le matin et l’après-midi). Les fêtes c’est bien mais il y a surtout le quotidien, jour après jour il faut occuper les enfants, les distraire et les éduquer. Une vocation d’être instituteur !

Finalement rien n’a changé de nos jours.

