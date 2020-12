En 1967, Johnny Hallyday faisait sensation au "Parapluie des vedettes" à Huy

Si l’on doit s’en priver aujourd’hui pour mieux les retrouver demain, les festivals de musique belges ont toujours tenu leurs promesses. Déjà en 1967, "Le Parapluie des vedettes" accueillait une ribambelle d’artistes de prestige. En tête d’affiche : le jeune et déjà très populaire Johnny Hallyday !

Dans la séquence Sonuma du jour proposée par le chroniqueur Mathieu Van Overstraeten, place à la musique, mais surtout au festival un peu oublié aujourd’hui "Le Parapluie des vedettes". La ville de Huy n’a pas fait les choses à moitié puisque l’affiche annonçait du beau monde : Michel Delpech, Enrico Macias, Françoise Hardy ou encore Jacques Dutronc. Mais la star et tête d’affiche du festival, c’est bien Johnny.

A tout juste 24 ans, le rockeur sait comment se faire attendre. Les fans et le commentateur en sont témoins : "Un Monsieur qui sait se faire attendre. Pour lui blanc, c’est blanc… Mais noir, c’est noir ! Monsieur ? Non, tout le monde l’appelle par son prénom ! Attention, un moment d’émotion. Le voici, Johnnyyyyyy"

"All You Need Is Love" (1967)

La même année, c’est cet hymne à l’amour "All You Need Is Love" des Beatles qui résonne également. Un look et morceau qui préfaçaient déjà si bien les années 70…