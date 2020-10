En 1964, les premiers pas des Rolling Stones en Belgique créent déjà l'hystérie

Hugues Hamelynck a épinglé l'année 1964 ce 7 octobre dans Le 6-8 et le passage d'un 'jeune' groupe qui fait fureur à l'époque : les Rolling Stones.

En 1965 sort (I Can't Get No) Satisfaction, un tube planétaire qui fera connaître un autre groupe britannique dans le monde entier juste après les Beatles et qui renforcera la 'British Invasion' aux États-Unis : les Rolling Stones.

Un an plus tôt, alors que Salvatore Adamo "cartonne en France" avec le titre conventionnel, Vous permettez Monsieur ? souligne Hugues Hamelynck, les garçons 'rebelles' de la musique, les Stones, commencent à se faire un nom en Europe après la sortie de leur premier album éponyme. Formé en 1962, le groupe se compose alors de Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richards, Bill Wyman et Charlie Watts.