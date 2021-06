En 1964, focus sur deux traditions folkloriques, la fête du Maitrank à Arlon et le Doudou à Mons

En collaboration avec la Sonuma, Delphine Simon nous emmène en 1964 dans une archive audiovisuelle où l’on retrouve un reportage du Jt sur le Maitrank célèbre breuvage arlonais : sorte de vin aromatisé à l'aspérule odorante. Véritable institution qui attire des milliers de curieux dans le centre d'Arlon. La fête du Maitrank se déroulent chaque année lors du quatrième week-end du mois de mai. Il s'agit d'un évènement majeur du folklore arlonais.

Au même moment à Mons se déoule le combat di du Lumeçon, "le Doudou", ducasse rituelle de Mons", reconnue comme Chef-d'oeuvre du Patrimoine Oral et Immatériel de l'Humanité ! " Vivement l'année prochain pour que l'on puisse vivre le Doudou comme en 1964 " souligne l'animatrice de l'année Sarah.

A la même époque, Sheila chante " Vous le copains, je ne vous oublierai jamais " , même si ses chansons ne sont pas des chansons à textes, on sent la joie de vivre et la bonne humeur à la belle époque.