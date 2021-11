En 1963, la chasse à cour bat son plein sous les yeux ébahis des enfants

On remonte le temps avec la séquence Sonuma du 6/8, Gilles Delvaulx nous emmène ce matin en septembre 1963 où la chasse avait sans doute plus d'importance qu’elle ne l'a ajourd'hui. Dans le reportage, un batteur explique que les battues sont organisées différemment selon la météo. Soit sans faire trop de bruit et d’autres de façon plus bruyante.

Tout dépend donc de la météo et c’est aussi dès la mi-septembre que débute la période de reproduction du cerf et c’est alors que retentit le brame ce cri que les cerfs émettent afin d’attirer les femelles. Le brâme du cerf ! Ce brame est un moyen de revendiquer un territoire et les biches qui l’occupent. De rudes combats entre cerfs peuvent survenir et leur cri domine la forêt ! Un spectacle sonore prisé par les humains et le souhait d’assister à ce "concert" est grandissant.

Ecoutez plutôt!