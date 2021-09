En 1962, Tino Rossi chante "Ajaccio" et la Corse dans sa propriété de Scudo

Voici tout juste 38 ans et quelques jours, le 26 septembre 1983 plus précisément, Tino Rossi décède d’un cancer de pancréas. L’occasion pour Hugues Hamelynck en collaboration avec la Sonuma de nous emmener en 1962, date à laquelle l’artiste participe à une émission " Bonjour Tino Rossi " où il interprétera Ajaccio et son île de beauté au cœur de sa villa.

Ajaccio est une chanson qui a été écrite dans la propriété "Scudo" de Tino Rossi. Celui qui avait été classé comme l'unique artiste français à avoir vendu plus de 300 millions de disques s’était fait remarquer par son charme et sa voix. Issu d’une famille nombreuse et défavorisée, Tino Rossi a pourtant connu un succès international grâce à son talent pour le chant. On retiendra de Tino Rossi que ses chansons ont conquis le cœur de ses nombreux fans. (Source : amomama.fr)