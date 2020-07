Emploi : les formations sont nombreuses et innovantes au Forem et à Bruxelles Formation

"Les entreprises recherchent un maximum de personnes compétentes et donc développer ces compétences est indispensable si l'on veut trouver un emploi" résume ainsi Thierry Ney . Or, en région wallonne, on compte en mars 2020 "environ 41% de personnes qui cherchent un emploi qui ne disposent pas de compétences", c'est-à-dire qu'ils ont un niveau d'études inférieur au troisième degré de l'enseignement secondaire.

Il existe également la solution des formations en alternance, une formation professionnelle qui alterne formation théorique au Forem ou à Actiris ou dans un centre IFAPME et formation pratique en entreprise pendant maximum un an. "On combine les avantages des deux puisqu'on est en contact direct avec l'employeur et on forme la personne au Forem sur les aspects plus théoriques et il met la main à la pâte au niveau de l'entreprise" commente Thierry Ney. L'avantage est que vous vous formez dans un secteur qui recrute beaucoup.

Ces formations sont accessibles à tous les demandeurs d'emplois.

