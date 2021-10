Emploi : 4 étapes pour recruter efficacement et dénicher la perle rare

La quatrième et dernière étape , qu’on oublie souvent, c’est celle de l’accueil et l’intégration du nouveau collaborateur dans l’entreprise, parmi ses collègues. " Les premiers jours dans un nouveau boulot sont très importants pour se sentir à l’aise et être rapidement opérationnel ". Comment accueillir un nouveau collaborateur ?

. Il ne faut pas être trop limitatif et dire : "Je veux une personne avec tel diplôme et telle expérience". " Il faut plutôt rechercher une compétence, tenir compte des capacités d’évolution des personnes

On parle moins souvent de l’embauche vue du côté de l’employeur . Ce n’est pas simple non plus. " Ce que nous recommandons chez UCM, c’est de bien distinguer quatre étapes différentes dans le processus et de les faire dans l’ordre " déclare Thierry Evens .

Est-ce qu’il y a des trucs pour attirer les potentiels candidats ?

" Oui. En 2021, l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée a gagné en importance. L’employeur a intérêt à s’en préoccuper et à mettre en valeur les possibilités de flexibilité liées au poste de travail " explique-t-il. De même, les jeunes cherchent du sens à leur travail et des perspectives de développement personnel. Dans la mesure du possible, le patron mettra en avant l’ambiance au sein de sa PME, ses valeurs, les évolutions possibles dans le boulot, la confiance et la responsabilité de l’emploi.

Est-ce plus facile d’attirer les candidats avec un bon salaire ?

Bien sûr. Mais l’employeur doit bien faire ses calculs et ne pas mettre son entreprise en difficultés. " Je vais être un peu cynique, mais si vous devez quelqu’un 3000 euros par mois, charges comprises, il faut qu’il augmente vos revenus d’au moins 3000 euros. Si ce n’est pas le cas, il faut trouver d’autres solutions : travailler avec un autre indépendant, embaucher à temps partiel ou partager un salarié au sein d’un groupement d’entreprises ". Il y a d’autres solutions…