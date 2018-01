"Elles tournent", un festival du film consacré aux femmes !

A la veille du weekend, Olivier Arendt partage ses bons plans dans le 6-8 avec Sara De Paduwa. Au programme : un festival du film consacré aux femmes et l'approche de la Saint-Valentin... en train !

Les femmes à l'honneur !

Les femmes à l'honneur au festival "Elles tournent" - © Tous droits réservés

"Tournez, mesdames !", disait en 1914 Alice Guy Blaché, pionnière du cinéma. Un siècle après, les femmes réalisatrices continuent d’enrichir notre vision du monde. Elles résistent, inventent, cassent les stéréotypes. Et leurs films, pleins d’humour, de fureur ou d’impertinence nous font découvrir d’autres réalités, d’autres vérités.

Souvent sous-représentées dans le cinéma, les réalisatrices ont droit à un festival qui leur est consacré. "Elles tournent" promeut et valorise le travail des femmes dans le secteur audiovisuel et multimédia. L’association développe des activités telles que la création et l’animation d'événements socioculturels, de festivals, d’expositions, d’ateliers, de conférences, de représentations artistiques.

Une dizaine de films seront présentés durant le festival : des courts-métrages, des documentaires, des films d'animation et des longs métrages. Un débat animé par notre présentatrice des journaux télévisés, Hadja Labib, sera également organisé. Objectif : montrer le travail des réalisatrices belges et leur regard sur le cinéma.

Infos pratiques : "Elles tournent" du 25 au 28 janvier 2018 au cinéma Vendôme (Chaussée de Wavre 18, 1050 Bruxelles) et le débat le 28 janvier 2018, à 10h30 au Mundo B (Rue d’Edimbourg 26, 1050 Bruxelles)

Prix plein : 7€

Etudiant-e, senior et sans emploi : 5€

Préventes 3 séances différentes: 15€