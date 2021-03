"Elles" : plongée en adolescence dans cette BD au style graphique des plus efficaces

Dotée d’un graphisme léché, expressif et très moderne, la BD nous plonge dans le quotidien d’une adolescente … dont les humeurs et états d’esprit, bien caractéristiques à cet âge, changent d’une manière plutôt étonnante.

Disponible dès ce 26 mars, elle est signée par un duo belge : Kid Toussaint , déjà auteur et scénariste de plusieurs séries de BD à succès ( Love Love Love , Magic 7 , Ennemis , Télémaque ) et Aveline Stokart , illustratrice dont le succès n’est plus à faire (elle compte plus de 320.000 abonnés sur Instagram), mais pour qui les dessins se retrouvent pour la première fois dans une bande-dessinée.

Si la BD se veut tout public, elle trouvera certainement davantage preneur dans un public adolescent faisant face aux mêmes réalités que l’héroïne : "Je trouve que c’est une manière super efficace de parler de la période de l’adolescence puisque c’est un âge où on construit sa personnalité, où on est confronté à des émotions parfois très fortes, on ne comprend pas toujours ce qui nous arrive. Le graphisme fort permet aussi de très bien expliquer cette période de la vie", analyse le chroniqueur.

Un graphisme et des dessins réalisés à la tablette graphique, outil communément utilisé par bon nombre de dessinateurs actuels, qui est non sans rappeler ceux des plus grands films d’animation signés Pixar ou encore Dreamworks, tend à souligner Mathieu. "Même au niveau de la thématique, on pense aussi un peu à Vice-versa, avec des personnages émotions comme la joie, le dégoût, la tristesse, la colère qui étaient aussi représentés sous forme de couleur", conclut l’expert BD visiblement conquis par cet aspect.