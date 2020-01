Effectuez les bons gestes et détectez tout problème de santé chez votre animal

Vérifiez les oreilles

Professional Dog Groomer with black Labrador retriever dog - © Nastasic - Getty Images/iStockphoto

Les oreilles sont un bon indicateur de la bonne ou mauvaise santé de notre animal d'après Bénédicte Flament.

La chroniqueuse développe : "quand l'oreille est longue et qu'elle tombe, elle sera moins aérée. S'il y a donc des parasites et des bactéries qui se logent au niveau du contenu auditif, cela macère plus facilement et cela aggrave un peu la situation".

Pour éviter un tel problème, Bénédicte vous avertit :

En règle générale, on vérifie que l'oreille soit bien rosée, pas trop rougeâtre. On peut nettoyer le contenu auditif qui est assez particulier car il est coudé.

Attention toutefois, n'utilisez pas de cotons-tiges. Le problème est d'ailleurs le même que pour les humains : "au niveau du contenu auditif le coton-tige repousse (les crasses) au fond du coude et on ne sait plus aller les rechercher". Pour nettoyer les oreilles de l'animal, il faut procéder comme suit : "mettez un peu de liquide physiologique et avec une petite compresse allez nettoyer l'intérieur de l'oreille".

Cette pratique est recommandée, et à utiliser déjà quand l'animal est petit, car "plus le chien est petit lorsqu'on va le manipuler au niveau des dents et des oreilles, ou vérifier l'intérieur des pattes, plus il prendra cette habitude".

Dans tous les cas, si vous constatez que votre animal se gratte trop, allez voir le vétérinaire selon Bénédicte.