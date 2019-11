Eden Hazard et Nafi Thiam enfants, prédestinés à devenir sportifs de haut niveau

"Un jour il suit son parrain, entraîneur d'une équipe de jeunes à Braine-le-Comte, sur le terrain de foot" relate Gilles. "Sans rien dire à personne, il va assister à l'entraînement avec des enfants qui sont forcément plus âgés que lui et puis on remarque qu'il fait tout comme les autres, même beaucoup mieux". Il ajoute : "un de ses premiers entraîneurs, José Authom , a dit : "Je ne lui ai rien appris, il savait déjà tout faire" !".

à trois ans, on l'amène pour la première fois à la piscine et on s'aperçoit qu'il sait nager parce qu'il a regardé les autres et qu'il a cette capacité de reproduire à l'identique les gestes d'autrui.

Nafi Thiam savait lire et écrire avant l'école primaire

Eden Hazard et Thiam enfants, prédestinés à devenir sportifs de haut niveau - © DIRK WAEM - BELGA

Gilles a également rencontré Danielle Denisty, la maman de Nafissatou Thiam. Troisième de la famille, Nafi n'est pas considérée comme la plus bavarde par sa maman mais la plus attentive.

Notre chroniqueur nous explique : "sa maman a dit que c'était un enfant étonnant. Elle était capable de regarder ses frères et sœurs avec une telle attention qu'elle apprenait tout d'eux".

Un exemple qui a fort marqué sa maman est sa capacité à apprendre de son grand frère et de sa grande sœur. "Son frère et sa sœur aînés rentrent à l'école primaire alors qu'elle est toujours en maternelle. Elle écoute et enregistre tout lorsqu'ils font leurs leçons et leurs devoirs, si bien qu'au moment où elle est en âge d'aller à l'école primaire, elle sait lire et écrire. Donc elle a appris à lire et écrire rien qu'en écoutant les grands qui faisaient leurs devoirs, et on l'a mise directement en deuxième" détaille-t-il.

Roger Lespagnard, lors d'un entraînement de Nafi, en voyant sa maman, aussi heptathlonienne, lui aurait aussi confié, à propos des gestes en javelot et saut en hauteur : "vous savez, votre fille elle a tout copié de vous".

Gilles Goetghebuer en conclut que la capacité d'attention et d'imiter les gestes rapidement fait partie de la graine des grands champions.

Si vous observez ces comportements chez vos enfants, qui sait, deviendront-ils les sportifs de demain ?

