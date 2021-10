Ed Sheeran : que vaut son nouvel album ?

Ses précédents projets, vendus à plus de 30 millions d’exemplaires, se nommaient par d’autres symboles mathématiques : +, x et ÷

Le clip du premier single, Bad Habits, paru début de l’été, est de circonstance pour la sortie de l’album planifiée à quelques jours d’Halloween. Il nous plonge en effet dans une ambiance terrifiante.

L’artiste de 30 ans, qui s’inscrit plutôt dans la musique folk-rock, prend dorénavant un virage plus électro avec ce disque, qu’on pouvait déjà apercevoir sur des tubes comme Shape of You.

"Je suis plus ouvert à d’autres directions musicales maintenant que j’ai 30 ans" confiait d’ailleurs Ed Sheeran à Tipik. "Quand j’avais 20-21 ans, j’étais un peu un auteur-compositeur très puriste, une sorte d’homme seul avec sa guitare qui écrivait sur les problèmes de la société. Mais plus j’avance dans ma carrière, plus je me dis que j’ai déjà couvert un grand nombre de sujets. La question aujourd’hui n’est pas d’écrire quelque chose comme un puriste, mais d’essayer de nouvelles choses car proposer toujours les mêmes éléments, c’est une mauvaise habitude (NDLR : en référence à la traduction de son nouveau titre, Bad Habits). C’est aussi parce que je ne veux pas lasser et rester toujours au même point".