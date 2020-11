Economiser l'Energie grâce aux "référents bas carbone", c'est possible et c'est pour vous

Les initiatives en faveur de l'environnement se multiplient. Thierry Evens , Porte Parole UCM, nous propose un focus sur l'une d'elles et qui vous permettra d' économiser l'Energie en ayant recours à des "référents bas carbone" . C'est un tout bon plan accessible à tous et spécifiquement pour les dites "petites entreprises". Mise en lumière de cette perspective innovante, riche d'idées, qui vise une économie durable et qui fait tant de bien à la planète.

Toutes les entreprises peuvent faire appel à ces experts, quelle que soit l'activité. La seule condition réside dans le fait que le siège de l'entreprise soit en Wallonie. Il n'y a rien à payer. Le diagnostic est gratuit grâce à la Région wallonne et au soutien de l'Union européenne. Il n'y a donc qu'une chose à faire : c'est prendre rendez-vous et c'est possible même actuellement ! L'expert va venir, avec le patron, faire le tour de l'entreprise et repérer toutes les économies d'énergie possibles.

L'épidémie de Covid a renvoyé au second plan la question du réchauffement climatique et de l'évolution de l'économie vers un modèle durable. Mais c'est une question qui reste et qui redeviendra, "brûlante" ! C'est pourquoi, la Région wallonne a lancé cette initiative des "référents bas carbone". En fait, ce sont des personnes, des experts qui se déplacent dans les entreprises et en particulier dans les petites entreprises. Ces experts vont y faire des diagnostics bas carbone, c'est-à-dire voir comment l'entreprise pourrait s'y prendre pour réduire ses émissions de CO2.

Il y en a toujours des économies à envisager ?

- Oui, quasiment dans tous les cas. Il y a plus ou moins d'améliorations possibles selon l'activité, l'âge du bâtiment et les rénovations qui y ont été effectuées. Mais en regardant l'isolation, l'éclairage, le système de chauffage et éventuellement les groupes de froid, l'expert a toujours quelques conseils à donner. Son intervention va plus loin que les simples économies directes d'énergie. L'expert va aussi envisager un passage à l'économie circulaire.

L'économie circulaire, c'est quoi ?

C'est un concept plus simple qu'il n'y paraît. Il s'agit de voir par exemple si l'entreprise ne peut pas travailler avec des matériaux recyclés, ou récupérer un produit en fin de vie dans une entreprise proche. Il faut savoir que ce qui peut être considéré comme un déchet dans une entreprise peut être une matière première pour une autre entreprise. Il s'agit donc de favoriser les circuits courts, les échanges : un exemple bien connu, ce sont les brasseries qui récupèrent les pains invendus pour en faire de la bière. L'économie circulaire, c'est aussi de plus en plus ne pas acheter ou vendre un produit, mais cibler son usage. L'exemple le plus simple à comprendre, ce sont les voitures ou les vélos partagés. Mais il y a de multiples autres exemples dans les entreprises auxquels les patrons ne pensent pas toujours.

Les patrons de PME sont-ils réceptifs au concept d'économie circulaire ?

De plus en plus et c'est une bonne nouvelle ! Le coût des matières premières et de l'énergie ne fait qu'augmenter et leurs clients sont de plus en plus sensibles à l'impact environnemental de ce qu'ils achètent. Ils se rendent compte que diminuer leur consommation d'énergie mais aussi de matières premières, c'est réduire ses coûts mais aussi se donner une longueur d'avance sur la concurrence.

Concrètement, comment appeler un référent bas carbone ?

Comme nous le recommande Thierry Evens, le plus simple est de passer par UCM. Vous tapez simplement "UCM bas carbone" dans la recherche Google et vous arrivez directement sur la bonne page avec les coordonnées de Matthieu De Boiserie. UCM est opérateur pour les entreprises de moins de cinq personnes. C'est donc un expert de chez nous, l' UCM, qui viendra. Pour les plus grandes entreprises, il y a un opérateur différent pour chaque Province. Mais vous pouvez aussi passer par Matthieu De Boiserie, il se fera un plaisir de vous mettre en contact avec la bonne personne.

