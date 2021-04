Durable, glamour, classique, tendance : quelques idées afin de trouver le cadeau idéal pour la fête des mères !

Le dimanche 9 mai, c’est la fête des mères ! Dans Le 6-8, Valérie Kinzounza anticipe et vous propose une liste de cadeaux en tous genres et tous prix. De quoi faire plaisir à sa maman avec le cadeau parfait ! On se prépare et on cherche des idées cadeaux qui pourraient faire plaisir aux mamans. En cette période particulière, on a peut-être encore plus envie de lui faire plaisir avec le cadeau idéal. Tour d’horizon.

Un cadeau bien-être ou durable

La maman concernée se soucie de l’environnement. Le cadeau idéal lui fera donc plaisir, en mode durable. Un cadeau non seulement doux pour elle, mais aussi pour la planète. A cet effet, les soins du corps et produits pour le bain et la douche de la marque belge "Bubbles at home" tombent à pic. Artisanale, bio et végane, la marque propose des produits pour tous types de peaux, même les plus sensibles ou allergiques. "Pour en avoir testé, je peux vous dire qu’ils sentent délicieusement bon", commente Valérie Kinzounza. ►►► À lire aussi : Produits de beauté : notre sélection coups de cœur et nouveaux indispensables Si vous avez du mal à choisir, plusieurs coffrets sont prévus à cette occasion dans une gamme de prix variée à retrouver sur www.bubblesathome.be !

Un cadeau déco

Votre maman aime sa maison. Elle y passe beaucoup de temps, c’est son refuge, son havre de paix, de détente. Objet élégant et en vogue ces derniers temps, le parfum d’intérieur a le pouvoir de nous détendre et de nous plonger dans une certaine ambiance. "Au rayon nouveauté, j’aime bien Scento, un parfum floral printanier aux zestes de mandarins et infusion de rose. C’est une édition limitée de printemps qui a une particularité : quelques bâtonnets du diffuseur de parfum sont décorés de fleurs de bois faites à la main. Je trouve ça magnifique", présente la chroniqueuse. (Ici Paris XL, 21€)

Un cadeau classique…

Une valeur sûre, rien de tel pour ne pas se tromper… Et quoi de mieux qu’un bijou ? La marque Pandora a notamment sorti une collection spéciale "fête des mères", de jolis bijoux, à la fois intemporels, modernes et féminins, symbolisant l’affection que l’on porte pour elle. Bagues, colliers, bracelets en argent, or ou or rose sont disponibles dans une gamme de prix oscillant entre 40 et 120€.

… ou plutôt mode ?

Vous cherchez un joli vêtement ? La marque de vêtements belge Imprévu vient de sortir son site internet, avec plusieurs capsules thématiques dont une jolie capsule où la créatrice Justine God met notamment en avant la famille, avec sa maman et ses sœurs : "On y trouve les jolis imprimés, des pièces fluides et agréables à porter", indique Valérie.

Des idées cadeaux originales pour la fête des mères 2/2 - Le 6-8 - 28/04/2021 Des idées cadeaux originales pour la fête des mères 2/2

Un cadeau… différent

Vous souhaitez pour votre maman quelque chose d’original sans être excentrique, mais aussi d’unique et qu’elle puisse garder longtemps ? Valérie vous propose une boîte à bijoux, création artisanale sur-mesure made in Belgium. Fruit de l’association entre la créatrice Camille Belgian Creation et Caroline, potière et créatrice de l’atelier Céraline, cette boîte à bijoux est l’occasion d’envoyer un message plein de douceur et de tendresse à votre maman. Cette année, cette boîte a été conçue pour accueillir les jolis bijoux pin’s de Camille : "C’est un chouette petit accessoire mobile qui peut aussi bien être porté sur un revers de veste que sur un cil de chemise, un bonnet ou un col roulé", précise-t-elle. ►►► À lire aussi : Dans le monde de Natacha, Emmanuelle, Amandine et Rachel : artisanes créatives et femmes inspirantes Déclinées en trois modèles différents, les boîtes en poterie artisanales accompagnée d’un pin’s sont disponibles au prix de 70€ sur www.camillebelgiancreation.be !

Glamour… ou encore tendance

© Getty Images Votre maman est très féminine, fait très attention à elle et aime se maquiller. La bonne idée ? Une palette de maquillage : "On trouve plusieurs déclinaisons de couleurs ! C’est joli et ça fait toujours un chouette effet. Optez pour la palette qui correspond à ses couleurs", conseille Valérie. (Urban Decay, 55€ ou Morphe, 19,90€ chez Ici Parix XL)

Vous êtes à l’affût de quelque chose qui puisse lui servir, tout en étant joli ? Voici une nouveauté originale et pile dans l’air du temps puisqu’elle s’inspire de l’actualité : un bracelet distributeur de gel désinfectant pour les mains ! Baptisé MEDItime Clean, ce bracelet est né de l’imagination de deux jeunes entrepreneurs belges, Maxime et Grégory, l’un pharmacien, l’autre opticien, qui ont travaillé ensemble pendant des mois pour développer un produit novateur. Le bracelet est une taille unique mais souple disponible en quatre couleurs, qu’on porte au poignet comme une montre et qui s’enroule mécaniquement. Il y a un réservoir très étanche, qui va libérer, sur simple pression du doigt, du gel hydroalcoolique. Le réservoir peut contenir 15 doses de gel, soit deux jours en usage quotidien. Un produit à retrouver en pharmacie et para-pharmacie !

