Du loisir et de l'évasion pour tous les goûts !

Un nouveau musée à Bruxelles

Le nouveau Musée de la Banque Nationale (BNB) a ouvert ses portes lundi.

Situé rue Montagne aux Herbes Potagères, à Bruxelles, dans un bâtiment du 19ième siècle, il permet aux visiteurs de mieux cerner les missions de la banque centrale et de revenir sur l'histoire de l'argent en général.

Ouvert uniquement en semaine, de 9 à 17 heures, et accessible gratuitement, l'institution accueillera essentiellement un public scolaire.

La Banque Nationale ouvre un musée dès 1982, étant alors l'un des premiers musées de banque centrale d'Europe avec celui de la Bank of England. Après avoir déménagé à plusieurs reprises ces dernières années, la BNB a finalement choisi de l'installer dans un de ses bâtiments phares, acquis dans les années '80 et entièrement restauré depuis 2010. L'édifice a été imaginé par l'architecte bruxellois Désiré Dekeyser en 1872 pour le compte de l'Union du Crédit de Bruxelles. Inspiré des galeries Saint-Hubert, l'édifice est couvert de deux structures de verre dont l'une forme une voûte en berceau de 18 mètres de long.

Le gouverneur de la Banque Nationale, Jan Smets, s'est dit lundi satisfait de "partager ce magnifique patrimoine avec le monde extérieur".

Le contenu de l'exposition est décliné en quatre langues (néerlandais, français, allemand et anglais). Misant sur l'interactivité et le multimédia, il aborde les concepts et mécanismes économiques, monétaires et financiers, et les activités de banque centrale. "Le rôle des banques centrales s'est considérablement accru depuis la crise financière et les missions de la BNB ne sont pas toujours connues du grand public", a souligné le gouverneur.

Le musée sera accessible également quelques week-ends par an, à l'occasion des Journées du Patrimoine ou de la Nuit des Musées, notamment.