Du changement musical chez Roberto Alagna, Sam Smith et Jamie Cullum au contraire d'Ariana Grande

Les sorties musicales sont très variées en ce moment. Après la pop urbaine de Aya Nakamura et le hard rock de AC/DC , Bruno Tummers fait le tour d'autres genres musicaux. Si certains se renouvellent et osent changer de genre musical, Ariana Grande , elle, ne se dirige pas vers la prise de risques.

Fera-t-elle mieux avec Positions, qui est aussi le titre du premier single de l'album ? "Je trouve que cela ressemble à tout ce que font les autres : Ava Max , Miley Cyrus . Pour moi elles sont toutes un peu interchangeables ces chanteuses-là sauf quand elles ont une identité qui est très forte. C'est le cas de Lady Gaga ou de Sia dont on ne voit jamais son visage" estime Bruno. "C'est bien chanté, c'est bien produit, toutes les plages de l'album peuvent être des tubes radios mais c'est extrêmement lisse, il n'y a rien qui se démarque. Cela touchera un public jeune mais sans doute pas monsieur et madame tout le monde".

La chanteuse conserve surtout un public jeune. Elle avait essayé de s'imposer plus en francophonie avec une version franco-anglaise du tube One Last Time sur lequel Kendji Girac l'accompagne. "Cela n'a pas très bien fonctionné en radio" souligne le chroniqueur musical.

© Universal

Sam Smith, 28 ans, en est lui à son troisième album avec cette nouvelle sortie baptisée Love Goes.

Le chanteur britannique s'est surtout distingué par ses balades plaintives comme I'm Not the Only One ou encore la bande originale de Spectre avec Writing's on the Wall, des titres aux teintes soul avec beaucoup de profondeur dans l'enregistrement et une mise en avant des cordes, une production qui "correspond bien à sa voix" analyse Bruno Tummers.

Mais avec ce nouveau disque, l'artiste effectue un virage à 180 degrés. "C'est de la production qui est plus actuelle. L'album oscille entre pop et disco. Il avait vraiment envie de se faire plaisir, de s'amuser, de relâcher la pression qu'il a aussi depuis qu'il est devenu une star à 20 ans" remarque le chroniqueur. On décèle néanmoins l'une ou l'autre balade sur Love Goes mais se noient dans le flux de titres plus dansants.