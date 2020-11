Dormir sur une péniche à Liège : découvrez ce gîte étonnant baignant en plein coeur de la ville

Direction Liège pour embarquer à bord d’ une péniche qui porte le joli nom d’Aloha. Elle est amarrée vraiment en plein centre-ville et donc ça, déjà, c’est cool parce qu’on peut rapidement rejoindre le centre à pied. La petite info insolite en plus, c’est que cette péniche a un côté historique puisqu’elle a défilé en 2005 en plein Bruxelles à l’occasion des 175 ans de la Belgique.

Et si on s’offrait une petite bulle évasion ? Peut-être une bulle imaginaire pour le moment mais une bulle qui nous remplit d’envie, de rêve et qui remettra à flot tout prochainement notre réalité. Imaginez une bulle où il fait bon cocooner en un lieu insolite. Ça vous titille ? Alors, suivez le guide : Juliette, elle a déniché une petite merveille pour nous !

Un immense appartement sur l’eau

Péniche Aloha - © LE 6/8

Cette péniche est vraiment comme un appartement puisqu’elle mesure près de 39 mètres de long. Elle a été entièrement rénovée en janvier 2020 et c’est aujourd’hui un logement atypique oui, mais assez luxueux.

On y retrouve un grand living, un salon, on profite de la télévision avec Netflix s’il vous plaît, mais on a aussi une chouette cuisine équipée avec un bar et une grande table autour de laquelle on peut se retrouver pour partager le repas.

On peut ainsi se concocter un bon repas, comme à la maison. Tout est prévu pour qu’on s"y sente comme chez soi.

De l’insolite à partager

On peut y dormir à 6 personnes. Il y a une première chambre avec un grand lit double. A côté de celle-ci, il y a une jolie salle de bains avec une douche italienne mais aussi une baignoire.

De l’autre côté du couloir, il y a une "double chambre" donc quand vous entrez dans la pièce, il y a un divan lit pour deux personnes et quelques mètres plus loin, il y a une sorte de mezzanine avec à nouveau un lit double. Le compte est bon ! A côté de cette grande chambre, il y a une autre salle de bains avec une autre douche italienne. Que du bonheur !

A chacun son espace

Notre Juliette semble sous le charme, pour elle c’est la petite touche bien sympathique car on peut y venir et dormir avec des amis ou même en famille, chacun a son propre espace et donc son intimité !

Côté pratique

Alors pour une nuitée pour 6 personnes à la péniche Aloha, on compte environ 350 euros soit moins de 60 euros par personne. Pour 2 personnes, c’est évidemment plus cher : 220 euros par nuit. Maintenant, c’est via Airbnb que vous pouvez réserver une nuitée. Plus vous prenez de nuitées, plus le prix diminue car les frais de ménage ne s’appliquent qu’une seule fois.

Plus d'infos sur ce petit paradis flottant, ICI