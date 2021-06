Dormez presque à la belle étoile dans ces logements en pleine nature à Ciney

L’amour brille sous les étoiles comme on le chante dans Le Roi Lion : alors foncez aux Nids des Marais dans le Condroz.

Ce lieu a été créé par un couple qui vivait à Bruxelles et qui a voulu déménager à la campagne avec ses trois enfants en 2018.

En 2019, ils ont souhaité faire profiter d’autres personnes de leur domaine paradisiaque ils ont installé une bulle, un dôme en verre et enfin un kiosque en verre.

"C’est grand, en pleine nature, vous êtes à 5 minutes de voiture du centre de Ciney mais il n’y a pas un bruit. Vous n’avez aucun vis-à-vis et ne risquez pas de croiser les autres personnes qui dorment sur le site" souligne Juliette Grégoire.

Vous dormez presque à la belle étoile car la structure en verre n’est pas occultée par des tentures. En pleine nature et le long de l’eau, vous disposez de plusieurs espaces, comme une terrasse en bois, un coin braséro. Si vous êtes sensible à la lumière et craignez d’être réveillé(e) par les premiers rayons aux petites heures, des masques de nuit sont fournis.