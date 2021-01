Dormez comme un prince ou une princesse dans ce superbe château du 13ème siècle

La période difficile de pandémie peut être compensée avec des sorties non loin de chez soi, en Belgique, mais qui vous offriront un voyage hautement insolite. Juliette Grégoire a notamment relevé l’idée originale de proposer une restauration dans des chalets de Noël à la Brasserie des Fagnes mais aussi un séjour digne des princesses Disney au château Ten Berghe , situé non loin de Bruges.

Les propriétaires du château Ten Berghe vivent d’ailleurs toujours et vous y accueillent dans trois chambres au total qui sont mises à disposition.

Là où ce château se démarque c’est l’état impeccable dans lequel il a été conservé avance Juliette Grégoire : "On a l’impression que le temps n’a eu aucun impact sur le château". Vous pourrez y apprécier les immenses cheminées, les hauts plafonds, les tapisseries ou les moulures qui décorent cette demeure médiévale.

Cette imposante bâtisse a été érigée en 1267 et a subi sa dernière rénovation en 1877.

La chambre vous plongera dans un vrai conte de fées.

Très spacieuses, certaines comportent même une chapelle privative attenante, témoin de l’alliance entre l’Église et l’État vécu à l’époque par la noblesse.

Chaque chambre dispose de sa propre salle à manger, une aubaine pour la période saccagée par le coronavirus. Vous pouvez profiter d’un petit-déjeuner sucré salé le matin mais pour les autres repas, il n’y a pas de restauration prévue. Le château Ten Berghe se situe cependant à seulement 3 kilomètres du centre-ville de Bruges donc il reste facile de commander et de se faire livrer conseille Juliette Grégoire.

Bien entendu, un tel luxe a un prix, d’autant plus que Bruges est une des villes les plus touristiques d’Europe : comptez 180€ pour la nuitée et 210€ si vous y incluez le petit-déjeuner.

Les propriétaires proposent également une tiny house au même prix pour profiter du vaste domaine qui entoure le château.