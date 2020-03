Doit-on soigner les inflammations par le froid après le sport?

Cryothérapie: bonne ou mauvaise technique?

Young woman in a full body cryotherapy cabinet - © jacoblund - Getty Images/iStockphoto

Gilles met toutefois en garde face à cette utilisation de la cryothérapie sur le long terme :

Cet effet anti-inflammatoire est très agréable parce qu'on supprime un tas de douleurs mais il est problématique aussi parce que l'inflammation est utile à la réparation du corps.

Il précise : "Quand vous faites une séance de sport, vous martyrisez votre corps, vous meurtrissez les muscles, vous vous en sortez parfois endommagés avec des courbatures et autres problèmes à associer. Puis le corps se met en marche, répare les tissus et tellement bien qu'ils sont plus solides qu'avant. C'est cela l'entraînement: vous réprimez les fonctions organiques et l'idée c'est de se reconstruire plus solide qu'avant. On entame les réserves et puis on remonte plus haut et ainsi de suite. Mais si on prend un traitement anti-inflammatoire, que ce soit des médicaments ou de la cryothérapie, on empêche ces adaptations et le corps de se fortifier au fil des séances".

C'est pour cette raison que les clubs de sport n'utilisent plus trop cette technique d'après le chroniqueur.

Il faut donc nuancer cette question. La cryothérapie est utile mais ne doit pas devenir un remède habituel. Un conseil donc, il faut parfois souffrir pour mieux courir.