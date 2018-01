DIY : bricolez une jardinière d'intérieur ou customisez votre lampe

Si l'une de vos résolutions est de vous mettre au bricolage, voici deux bons plans pour s'initier en douceur. C'est tendance, design et simple à réaliser !

La première étape pour bricoler votre jardinière est de désolidariser la palette en retirant une planche sur deux. Ensuite, il est préférable de poncer pour rendre au bois son éclat. Grâce aux planches retirées précédemment, vous allez pouvoir construire les bacs de votre jardinière. Munissez vous ensuite de plastique perforé et agrafez le tout le long. Customisez votre nouvelle jardinière comme bon vous semble.

Une lampe design en liège

Le liège est tendance ! - © Tous droits réservés

Pour ce faire, rien de plus simple : il vous suffit d'un vieux soquet, d'une ampoule et d'une plaque de liège !



Dans la plaque de liège de 5 à 6 mm, il faut alors couper un gabarit et le coller ensuite sur le soquet.