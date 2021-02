"Dix pour cent" : cette série géniale qui vous plonge dans le monde du cinéma autrement

"Dix pour cent", c’est cette série française qui a pu surprendre pour son originalité et que l’on croyait terminée. David Barbet a rencontré Dominique Besnehard, l’un de ses producteurs qui s’est laissé aller à quelques confidences. Ayant notamment remporté le prix qualimat Télépro dans la catégorie série francophone, "Dix pour cent" fait partie de ces séries qui se dévorent aussi vite que l’éclair. Produite et diffusée entre autres sur France Télévisions, la série met en lumière le monde des agents du cinéma (qui prennent une commission de 10% sur les cachets des acteurs qu’ils représentent), peu voire jamais exploitée en télévision. Les clés du succès Si la saison 4, récemment diffusée, était envisagée comme la dernière, il se pourrait bien que ce ne soit finalement pas le cas. C’est en tout cas ce que laissait sous entendre Dominique Besnehard, producteur de la série. ►►► À lire aussi : Michel Cymes dans "La doc et le véto" : "Quand j’étais petit, je voulais être vétérinaire" Quand il s’agit d’évoquer les clés du succès de la série, Dominique Besnehard répond : "C’est d’abord pour son originalité, parce qu’il n’y a pas ou très peu de séries ou de films qui parle de ce monde… Il y a eu "Entourage" aux Etats-Unis, mais c’était autour d’un acteur et une seulement une personne de son entourage était agent. Cette idée, je l’ai eue parce que j’ai moi-même aussi été agent pendant 20 ans". C’est avec Michel Feller, lui aussi désormais producteur, que l’idée s’est développée : "Etre agent, on le voit dans la série, c’est beaucoup d’illusions et de paniques. On s’est dit qu’il y avait la place pour écrire une série sur cette profession pour laquelle on donne beaucoup et qui pouvait être quelque part une matière à la fiction", continue-t-il.

1 images Grégory Montel, Camille Cottin et Nicolas Maury, héros de la série, au festival de Cannes. © AFP

Des guest de renom

Si la série connaît un tel engouement, c’est aussi pour les acteurs de renom qui ont accepté de mettre leur propre personne en scène. Jean Dujardin, Jean Reno, Monica Belluci, Charlotte Gainsbourg, Mimie Mathy, Franck Dubosc sont ainsi les clients d’une équipe d’agents de stars fictive, dont les aventures sont aussi attachantes que trépidantes. De nombreux acteurs se sont ainsi prêtés au jeu, mais tout le monde n’a pas accepté : "Sophie Marceau n’a pas voulu", explique le producteur, "c’est une amie je ne lui en veux pas du tout […] Elle avait peur qu’on mélange qui est vraiment dans la vie et que "Sophie Marceau" devienne un personnage de fiction", enchaîne-t-il. Idem pour Gérard Depardieu : "Depardieu, c’est quand même l’acteur français le plus célèbre dans le monde, et il avait sa place, mais il a refusé pour des raisons qui lui appartiennent", rapporte Dominique Besnehard.

Une suite finalement envisagée

C’est la petite bombe qui a été lâchée par le producteur durant cet entretien pour Télépro. Alors qu’elle devait s’arrêter au terme de sa saison 4, la série ne serait finalement pas terminée. Une annonce qui a réjoui de nombreux fans à travers le monde : "Elle reviendra. On est en train d’examiner plusieurs projets avec France Télévisions. On va peut-être faire un unitaire déjà, à New-York. Et après, on reviendrait à une série, une cinquième saison. Il faut du temps pour écrire une saison en entier et ne rien faire entre-temps pourrait éloigner les spectateurs", avait finalement déclaré le producteur. On a hâte !

