Des chaussures taille 75

Distanciation sociale : un cordonnier roumain fabrique... des chaussures taille 75 - © EPA

Distanciation sociale : un cordonnier roumain fabrique... des chaussures taille 75 - © Raul Stef (Reuters)

Longueur de la pointure ? Une taille 75 ! Cette longueur devrait vous permettre de respecter la distance minimale requise avec d'autres personnes pour endiguer la propagation du coronavirus.

Grigore Lup, qui travaille généralement des chaussures en cuir pour les théâtres et les opéras a créé ces chaussures plus pour blaguer évidemment selon Tom Salbeth, "mais il a réussi son coup parce que tous les médias du monde en ont parlé la semaine passée". On cite notamment les tabloïds comme The Sun et The Telegraph et également le Huffington Post et l'agence Reuters.

Ce coup marketing lui a permis en tout cas de pouvoir mieux relancer son activité restée à l'arrêt elle aussi pendant le confinement. "Cela coûte un peu moins de 100 euros et il a déjà vendu cinq paires" précise également Tom Salbeth.