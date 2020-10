Michel Dufranne, le chroniqueur littéraire du 6-8, a pointé deux romans pour adolescents sur l'espionnage que les adultes aimeront tout autant : Spy Family et City Spies. En cette période de nouveau confinement et de fermeture des écoles Michel Dufranne a pensé aux enfants et adolescents qui passeront plus de temps à la maison, ces derniers étant invités à rester à la maison dès le 28 octobre. Pourquoi ne pas valoriser ce temps par des lectures divertissantes ? Avec Spy Family et City Spies, ils devraient être comblés, tout comme les parents !

"Spy Family", le manga qui amusera toute la famille Deux romans d'espionnage pour ados que les parents dévoreront aussi - © Kurokawa Pour preuve de cette efficacité toutes générations confondues, le premier livre de Spy Family, cette série qui cartonne actuellement au Japon a été adopté à l'unanimité par Michel Dufranne, sa femme et ses deux enfants. Le chroniqueur n'hésite d'ailleurs pas à parler "d'exploit" pour ce manga, un genre littéraire pourtant réservé à un public de niche ou d'adolescents. "C'est quand même assez rare d'avoir un bouquin comme celui-là" estime-t-il ainsi. Spy Family relate l'histoire d'un espion, l'homme aux mille visages. Sa prochaine cible ne sort qu'aux réunions de parents et celui-ci doit dès lors se créer une famille la plus vraie possible. Sa fausse épouse est donc une tueuse à gages, "mais qui cuisine bien, est assez coquette" et il récupère une fille dans un orphelinat. Mais cette dernière est télépathe. Elle est au courant de tout ce que pense tout le monde mais personne ne soupçonne ce don inné. Michel Dufranne résume ce manga : "C'est du Fantômas grande époque à la Louis de Funès (...) Cela fonctionne, vous sortez de là vous vous êtes bien marré, il y a de l'action, c'est du pur manga".