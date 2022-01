Deux livres pour se détendre après les fêtes, info et rires garantis !

Découvrez l'édition 2022 du Tout va bien, un ouvrage qui fera rire les accros de l'information, et le Dictionnaire des belgicismes, pour devenir incollable en expressions du plat pays.

Autant commencer l'année 2022 tout en décontraction durant ses moments de lecture. On sort des belles grandes œuvres littéraires ou des romans à suspense avec deux livres qui vous feront passer un bon moment, le tout sans devoir y accorder une grande concentration.

Michel Dufranne recommande deux livres feel good pour se détendre après les fêtes : Le Tout va bien et le Dictionnaire des belgicismes.

Le Tout va bien pourrait vous accompagner en vacances ou bien trainer dans votre salon ou vos toilettes, tant ce livre vous permettra d'appréhender avec humour l'actualité parfois déprimante de l'année écoulée.

Ce recueil compile les dépêches AFP les plus loufoques, mais bien véridiques, de l'année précédente. Au recto d'une page, on trouve la dépêche telle que formulée par la célèbre agence de presse française. Au verso, on découvre l'explication réelle de l'information. Quelques petits exemples qui prêtent à sourire :

La bête féroce était en fait un croissant

Ukraine : il invente un meurtre pour qu'on déneige sa route

"Un cela fait de la conversation, deux c'est juste con et vous vous dites 'heureusement je suis moins crétin que cela'" résume Michel Dufranne, amusé par ces petites nouvelles cocasses.