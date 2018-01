Deux livres pour faire éclater la vérité !

"Le prisonnier" d'Omar Sahid Hamid

Le prisonnier d'Omar Sahid Hamid - © Tous droits réservés

Paru aux Presses de la Cité, il s'agit d'un véritable best-seller au Pakistan. L'histoire se déroule au mois de décembre, à Karachi au Pakistan. Dans cette ville de 25 millions d'habitants considérée comme l'une des plus dangereuses du monde, un journaliste américain s'est fait enlevé par un groupe de djihadistes qui menacent de l'exécuter en direct sur Internet le jour de Noël. Pour retrouver le journaliste, un général de l'Armée pakistanaise à l'idée de faire appel à un ancien policier désormais directeur de prison et l'un de ses détenus, également ancien flic. Associés ensemble, ces deux-là devraient parvenir à sauver le journaliste...

Le premier roman d'Omar Sahid Hamid n'est pas un thriller aussi classique qu'il puisse paraître quand on connaît l'histoire de l'auteur. Il est en effet chef de la Brigade antiterroriste de Karachi. Il connait donc le sujet par coeur. Sa vie est également parsemée de troubles qui rendent son roman encore plus saisissant : son père a été assassiné, il a longtemps été en tête de liste des personnes à abattre par les Talibans et il a survécu à un attentat.

"Le prisonnier" offre donc deux couches de lectures. Le livre dénonce aussi la corruption du système judiciaire pakistanais et le rapport à la l'illégalité pour être efficace.